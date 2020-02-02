البعثة الأممية لليبيا تكشف عن موقف حفتر من محادثات اللجنة العسكرية “5+5”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أكد على مشاركة الجيش الليبي في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” المقرر عقدها قريبا في جنيف.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال بيان صحفي عبر موقعها الرسمي إن “الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز التقى مع المشير خليفة حفتر اليوم في الرجمة”.

وأضافت أن “المشير حفتر أكد على مشاركة الجيش الوطني الليبي في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المزمع عقدها قريبا في جنيف وتطرق اللقاء إلى المسارين السياسي والاقتصادي”.

يأتي ذلك تزامنا مع اتهامات متبادلة بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بالعاصمة طرابلس غربي البلاد، بانتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في موسكو ثم في مؤتمر دولي ببرلين الشهر الماضي.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى. وحضور رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

فيما قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن الصراع في ليبيا تراجع منذ المحادثات التي عقدت في روسيا، مشيرة إلى أهمية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة قريبًا، ومضيفة أنه سيتم المصادقة على المواد المعتمدة خلال مؤتمر برلين حول ليبيا في مجلس الأمن الدولي.