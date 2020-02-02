النيابة تستعجل الانتربول لتسليمها (قوش)

التاريخ: 02-فبراير-2020 فى : أخبار 28 مشاهدة تعتزم النيابة العامة مخاطبة الشرطة الدولية (الانتربول) لاستعجاله بشأن استرداد مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح قوش، من دولة مصر. وأبلغت مصادر، أن نيابة الثراء الحرام قررت استعجال الانتربول لتسليمها قوش، وحددت النيابة في مخاطباتها للانتربول محل إقامة قوش بجمهورية مصر. Advertisements وكانت النيابة بحسب صحيفة آخر لحظة، قد خاطبت الانتربول خلال الأيام الماضية لاسترداد، قوش للتحقيق معه في بلاغ مدون ضده بنيابة الثراء الحرام، وحجزت النيابة على ممتلكات قوش وحساباته المصرفية بالبنوك بجانب حظره من السفر، ويواجه اتهامات تحت المواد (6،7) من قانون الثراء الحرام لسنة 1989م تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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