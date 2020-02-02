شركة طيران خليجية تقرر وقف رحلاتها إلى الخرطوم

أخطرت شركة طيران الخليج سلطة الطيران المدني السودانية بتوقف رحلاتها من وإلى الخرطوم اعتباراً من الأسبوع المقبل.

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وقال المدير العام لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لمصادر، إن الشركة الخليجية أبلغتهم بتوقف رحلاتها لأسباب تجارية اعتباراً من السابع من فبراير الجاري.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، تسير طيران الخلج وهي الناقل الرسمي لمملكة البحرين رحلة واحدة أسبوعياً إلى الخرطوم، وقلل عدلان من تأثير توقف الشركة على حركة المسافرين إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)