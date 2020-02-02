محتجون يغلقون طريق شريان الشمال

احتج العشرات من مواطني تجمع ريفي غرب أمدرمان بقطع طريق شريان الشمال “الخرطوم – دنقلا” أمام المسافرين واشعل المحتجون الاطارات مما ادى الى شلل تام في حركة المرور لساعات بسبب تغول مستثمر أجنبي على مساحة رعوية تبلغ 10.930فدان. واتهم مواطنو ريفي غرب أمدرمان والي ولاية الخرطوم المكلف بنزع “محمية قوز أبو ضلوع الرعوية” وتصديقها للمستثمر الأجنبي.

وشكا المواطنون من ما سموهم بمافيا الاراضي وتورطهم في الغاء تصديق المحمية وتمليكها للمستثمر. وناشد ممثل المتضررين فضل السيد سليمان من منطقة أم صيد ريفي غرب امدرمان بحسب صحيفة السوداني الدولية، ناشد النائب العام ووزير الداخلية ووالي الخرطوم بالتدخل العاجل لحل المشكلة.

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وأوضح عن ان المحمية مسجلة بموجب مستندات رسمية من حكومة السودان كمنطقة رعوية. واشار الى أن عناصر من النظام السابق استغلوا نفوذهم واستعانوا بقوة نظامية هددت المواطنين هناك. وأكد عضو لجنة حقوق الاهالي العمدة احمد قسم تخصيص المحمية منطقة رعوية منذ العام 2010م ونبه الى ان اتفاقية رسمية وقعت بموجبها لتكون مرعى للثروة الحيوانية.

وكشف العمدة عبيد محمد حماد أن المحمية تمر بخمس, ولايات شمال كردفان والنيل الابيض ونهر النيل والخرطوم بمساحة 70 كلم. وطالب مجلسا السيادة والوزراء بضرورة اعادة تسجيلها بإسم حكومة السودان لتصبح مرعى للثروة الحيوانية, وأشار إلى أن وزارة الزراعة سنويا تنثر البذور الخاصة بالمرعآ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365