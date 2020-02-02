السلطات تمنع الأسر من زيارة معتقلي النظام

التاريخ: 02-فبراير-2020
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أبلغت مصادر أن سلطات سجن كوبر منعت بعض أسر معتقلي النظام السابق من زيارة ذويهم بالسجن.
وقال أحد أفراد أسر المعتقلين للمصادر، أصبنا بحالة من الإحباط عندما وصلنا لسجن كوبر الجمعة الماضية وفوجئنا برفض سلطات السجن لزيارة ذوينا والاطمئنان على حالتهم الصحية، وشكك في تبرير سلطات كوبر بأن أعداد الزائرين من أسر المعتقلين كبيرة، وقال: (هذا ليس صحيحاً الأعداد لم تتحاوز من جاءوا في الزيارات السابقة.
وتوقع ابن أحد المعتقلين بحسب صحيفة آخر لحظة، وجود أسباب أخرى وراء حرمانهم من زيارة ذويهم، ولم يستبعد صدور توجيهات من جهات عليا وجهت بمنع الزيارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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