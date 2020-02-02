أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاحد الموافق 2 فبراير 2020م

الصيحة: * تسعيرة جديدة للخبز الخميس المقبل * مسؤول أممي يحذر من التخلي عن دعم حكومة (حمدوك) * (الصيحة) تكشف تفاصيل جديدة عن قضية (مامون حميدة) * (الثورية) تقبل الجلوس مع (التغيير) لمناقشة الخلافات السوداني الدولية: * عودة صفوف الوقود بـ (الخرطوم).. ومخابز تتراجع عن الزيادة * هتافات مناوئة لمخاطبة المهدي بخاضرة جنوب دارفور * المبعوث الأمريكي يبارك الاتفاق مع حركة عقار الجريدة:

* مدني لـ (الجريدة): (نفس الحكومة أطول وسننتصر) * الغرفة: 156 وحدة ادارية لم تتسلم حصتها من الدقيق * العتباني يقلل من هجوم المهنيين على لقائه بحمدوك المجهر: * (الصادق المهدي) يطالب من (نيالا) بتسليم (البشير) للجنائية Advertisements * (غازي صلاح الدين) لـ (المجهر): لقائي مع (حمدوك) عادي وتم تضخيمه آخر لحظة: * السلطات تمنع الأسر من زيارة معتقلي النظام * ترمب يحرم السودانيين من (اللوتري) * اشتباكات وهتافات مناوئة للمهدي بنيالا الدار: * مدني: لا زيادة في أسعار الخبز * المهدي: كل من يقف ضد السلام يصنف إرهابياً ومخرباً * تفاصيل جديدة حول مقتل طالب كلية شرق النيل * الهلال يتعادل مع الأهلي بهدف ويودع الأبطال وأحداث شغب في المباراة * (15%) من الأدوية في السودان مجهولة الهوية وغير مسجلة * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم للأساس والكيمياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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