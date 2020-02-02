حمدوك يتلقى تنويراً من الوساطة الجنوبية عن سير عملية التفاوض

التاريخ: 02-فبراير-2020
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جدد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك حرص حكومة الفترة الانتقالية على دعم وإنجاح مفاوضات السلام بجوبا وذلك من أجل الوصول إلى سلام شامل بالبلاد.
والتقى رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك امس السبت بحسب صحيفة الصيحة، التقى رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الشؤون الأمنية لرئيس دولة جنوب السودان توت قلواك، والذي أوضح في تصريحات صحفية أنه قدّم تنويراً لرئيس مجلس الوزراء عن سير عملية التفاوض والخطوات الإيجابية المحرزة بين كافة أطراف التفاوض، مشيراً إلى تجاوز العديد من التحديات التي تواجه عملية تحقيق السلام الشامل، مبشراً بأن مفاوضات السلام قطعت شوطاً بعيداً في مختلف المسارات.
وأكد توت حرص دولة جنوب السودان حكومة وشعباً على تحقيق الاستقرار بالسودان والوصول إلى سلام شامل ومستدام مؤكداً أن استقرار السودان يمثل استقراراً لجنوب السودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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