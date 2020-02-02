صيدلاني: أشخاص يجمعون أدوية من مكب النفايات ويعيدونها إلى الصيدليات

كشف الصيدلاني بالقطاع الخاص د. كمال الدين محمد إدريس، عن ضلوع أشخاصٍ في جمع أدوية من مكب بحري للنفايات وإرجاعها إلى الصيدليات عبر شبكة مُنظّمة، وأكد أن (15%) من الأدوية مجهولة الهوية وغير مسجلة بالمجلس القومي للأدوية والسموم.

Advertisements

وأعلن في ملتقى المُستهلك أمس بحسب صحيفة الصيحة، عن تكوين لجنة لتسعير فاتورة كشف الأطباء حسب مستوياتهم، بالاتّفاق مع إدارة المُؤسّسات العلاجية الخاصة ونقابة الأطباء

فيما وصف مُشاركون في المُلتقى، أسعار الفاتورة بالخرافية والتي تصل لـ(1500) جنيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)