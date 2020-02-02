الدولار يواصل الصعود المخيف في سوق العملات الأجنبية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاودت أسعار العملات الأجنبية صعودها المخيف في السوق الموازي (السوق السوداء). وقفز سعر صرف الدولار إلى 99 جنيهاً في معاملات السوق ليوم السبت وصباح الأحد. وقال متعاملون في السوق أن استمرار الارتفاع يعود إلى كثرة الطلب في ظل غياب تام لأي اجراءات بنكية لبنك السودان المركزي، ووسط انتظار لما سيعلن عنه من إجراءات وقرارات خلال الأيام المقبلة. وبحسب أحد التجار فإنه تم تداول سعر الدولار ب (99) جنيهاً والريال السعودي (26.50) جنيهاً والدرهم الاماراتي (27.20) جنيهاً واليورو (107) جنيهات والجنيه الاسترليني (127.00) جنيه. المادة السابقة تعادل الأهلي والهلال السوداني.. و”اقتحام مفاجئ” للملعب

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