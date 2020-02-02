شاهد : ماذا كتب (مواطن مُحتج) على سيارة مدير المناهج السوداني (القراي)

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انتهز مواطن محتج الفرصة عند مصادفته لسيارة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي (د. عمر القراي) ليكتب عليها ( لا لحذف القرآن من المناهج) بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا صورة سيارة (القراي) التي كُتبت عليها العبارة احتجاجاً على تصريحاته بتعديل المناهج.
وكان ( القراي) قد صرح بأن تغييرا جذريا ستشهده المناهج التعليمية إبتداء من العام الدراسي المقبل خاصة في مرحلة رياض الأطفال.
وقال القراي إنه تم حذف تدريس القرآن الكريم من مناهج رياض الأطفال تماما في المرحلتين حتى دخولهم مدارس الأساس وسيدرسون اناشيد خاصة بقيم الثورة، حيث تم تكليف عدد من الشعراء لكتابة تلك الأناشيد، الأمر الذي أثار انتقاداً في أوساط الرأي العام السوداني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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