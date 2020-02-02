شاهد: الجماهير يرفعون ( لافتة) تجذب الأنظار في مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري

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رفعت الجماهير باستاد الجوهرة الزرقاء في أمدرمان، خلال مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري لافتة كُتِب عليها بالخط العريض ( حلايب سودانية) جذبت إليها الأنظار بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).
كما لاقت العبارة التي تحمل رسالة سياسية اهتماما كبيراً بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول الصورة في عدد من صفحات المستخدمين.
فيما هتف البعض داخل الاستاد (حلايب حقتنا ).
وكان الهلال السوداني قد تعادل في مباراته الفاصلة أمام الأهلي المصري مساء السبت بامدرمان، بهدف لكل فريق وودع البطولة الأفريقية للأندية الأبطال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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