إجراءات وشيكة ضد شركات الإخوان في السودان

الأحد 2 فبراير 2020 كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال في السودان عن قرارات وشيكة في مواجهة شركات كبيرة ظلت تديرها عناصر منتمية للنظام المخلوع بجانب شركات أخرى ظلت تتمتع بمزايا خاصة من قبل النظام المخلوع وتتحكم في اقتصاد البلاد عبر ما يعرف بالاقتصاد الموازي، في غضون ذلك نشطت عناصر الدولة العميقة مرحلة جديدة لخنق حكومة الفترة الانتقالية عبر الخبز بعد فشل محاولاتها في خلق الفوضى الأمنية.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح عبده إن لجنة التفكيك ماضية في عملها بشكل مكثف ومتواصل من أجل استرداد أموال الشعب السوداني المنهوبة من قبل النظام المخلوع وواجهاته، مشيراً إلى أن عملية التفكيك تحتاج إلى عمل تدقيق ومتواصل وأضاف: هناك شركات كبيرة تتبع للنظام المخلوع سيتم اتخاذ قرارات بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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