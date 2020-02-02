السفير المصري بالخرطوم يجري اتصالات مكثفة مع الأمن لتأمين بعثة الأهلي

الأحد 2 فبراير 2020 أجرى السفير المصري بالسودان، حسام عيسى، اتصالات مكثفة بوزير الداخلية السوداني والمسئولين عن قوات الجيش السوداني.

وطالب السفير بتأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ومقر إقامتها هناك، عقب مواجهة الهلال في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثانية. وتمكن الأهلي من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعد ما تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، السبت، في استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، وشهدت المباراة أجواء متوترة من الجماهير السودانية.

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