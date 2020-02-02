تعادل الأهلي والهلال السوداني.. و”اقتحام مفاجئ” للملعب

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الخليج 365 :
تعادل الأهلي المصري، مساء السبت، مع الهلال السوداني 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تخطى النجم الساحلي فريق بلاتنيوم الزيمبابوي 2-0.
وجاء الهدف عن طريق لاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من زميله حسين الشحات.
وشهدت الدقيقة 90 مراوغة محمود كهربا لحارس الهلال، جمال سالم، وفشل في التسجيل داخل الشباك الفارغة، ثم يعود مرة أخرى في هجمة ثانية ويسدد لكن الحارس وقف بالمرصاد، لمنع هدفين محققين.
وفي الدقيقة 96 من المباراة أدرك اللاعب السوداني، عبدالرزاق عمر، هدف التعادل لفريق الهلال.
وبهذه النتيجة احتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وفي المركز الثاني الأهلي المصري برصيد 11 نقطة، وحل الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وفي المركز الأخير فريق بلاتنيوم برصيد نقطة واحدة.
وشهدت الدقيقة 75 اقتحام جماهير الهلال السوداني لأرضية ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، ما تطلب دخول قوات الأمن لحماية حكم المباراة المغربي.
كما قامت الجماهير السودانية بقذف قارورات زجاجية على ملعب اللقاء اعتراضا على حكم اللقاء، الذي بدوره أوقف المباراة تماما لنحو 10 دقائق.
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