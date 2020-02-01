السبت 1 فبراير 2020 كتب محمد أمين تأهل الأهلي المصري، للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله الإيجابي على الهلال السوداني، 1/1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم بالخرطوم. وتقدم الأهلي بهدف في الدقيقة الثالثة من شوط المباراة الثاني احرزه محمد مجدي أفشة، وتعادل الهلال في الدقيفة 93. وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بالقاهرة على الهلال السوداني 2/1.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي المصري يتأهل في “أبطال أفريقيا” بعد تعادله مع الهلال السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.