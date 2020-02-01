بالفيديو:عازف الصولات (طاسو ) يحرر الشباب من كبت النظام العام وينفي الاعتزال

أثارت طريقة الجديدة في عزف الصولات التي ابتدعها عازف الاورغ عبد الرحيم المشهور بلقب (طاسو) أثارت جدلا واسعا بين المتابيعن في مواقع التواصل الاجتماعي حيث اظهرت ردود فعل متباينة حيث استهجنها البعض واعتبرها غير لائقة بينما ذهب اخرون الى انها تعبر عن تفريغ للكبت الذي كان يعيشه الشباب خلال فترة النظام البائد خاصة قانون النظام العام.
وأكد طاسو انه لن يعتزل العزف والتخلي عن طريقته لانه يعتبرها موهبة موضحا بانه سيواصل حتى اذا استمع اليه شخص واحد :(أنا حاشتغل لو بقى بسمع لي نفر واحد).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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