قرارات مهمة بشأن وزن وأسعار الخبر غداً

ينتظر أن تصدر اللجنة الاتحادية للخبز، يوم غدٍ “الأحد”، قرارات مهمة، تتعلق بأسعار وأوزان “قوت الشعب”، في وقت أعلنت مخابز عن تراجعها من خطوة زيادة الأسعار.

وقال عضو اللجنة د. ياسر ميرغني لـ صحيفة(مصادر)، إن اللجنة ستقرر في اجتماعها عند الواحدة من ظهر “الأحد”، بشأن الخبز، وأوضح أن الجهات التي حددت أسعار الخبز يوم “الجمعة” لا تمت للجنة بصلة.

Advertisements

وانتقد ميرغني، كثرة المخابز بولاية الخرطوم، وأضاف:”المخابز التي تعتزم زيادة الخبز، عليها عدم الاستفادة من الدقيق المدعوم” – حسب تعبيره.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)