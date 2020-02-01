مدرب المنتخب الوطنى الفرنسى يصل غداً

التاريخ: 01-فبراير-2020
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يستقبل الاتحاد السوداني لكرة القدم؛ المدرب الفرنسي هوبيرت فيلود؛ عند الساعة الثانية من فجر غد الأحد 2 فبراير 2020م، والذي تم الإتفاق معه على توقيع العقد لتدريب المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة خلفاً للكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش.
وكان الاتحاد بحسب سونا قد استقبل مؤخراً الفرنسي الجنسية منير لو حباب الجزائري الأصل للإشراف على تدريب المنتخبات السنية، وكذلك استقبل الجزائري الأصل الألماني الجنسية آيت عبدالملك، للعمل محاضراً بالإدارة الفنية في الاتحاد، وقد أمنّ اجتماع مجلس الإدارة على تكملة الاتفاق مع الثلاثي، ويتوقع تقديمهم في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام خلال الأسبوع الحالي عند توقيع العقود معهم بعد تكملة الاتفاق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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