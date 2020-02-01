اتجاه واحد ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• اذا واصل فرسان الهلال تقديم ذات المستوى المميز الذي ظهروا به في مباراة بلاتنيوم في زيمبابوي .. فإن الاهلي سيعود الي (مصر) خالي الوفاض.

• فريق الاهلي الحالي أكثر من عادي .. وبإمكان الازرق تجاوزه بنتيجة كبيرة .. ولن يتحقق ذلك إلا بتفادي الأخطاء القاتلة لخط الدفاع.

• سيأتي الاهلي الي أرض الملعب .. لتنفيذ كافة الأساليب المصرية المعروفة .. حتي يحقق النتيجة التي تكفل له التأهل لدور الثمانية من البطولة الافريقية.

• يكفي الفريق المصري التعادل للعبور للمرحلة التالية .. واذا نجح الاهلي في تنفيذ مخططه بإدارة مجريات المباراة بإسلوبه المعروف .. بإدعاء لاعبيه السقوط او تأخير الزمن .. ووجد تحكيم مجامل فإنه سيحقق ما جاء اليه.

• لذلك المطلوب من الهلال عدم منح الاهلي الفرصة لتحقيق ذلك .. والعمل بكل قوة الوصول الي شباكه منذ وقت مبكر .. لأن ذلك سيجعل الاهلي يتحرر من منطقته الدفاعية بحثاً عن التعادل.

• قرأت أكثر من تصريح إيجابي خلال الايام الماضية .. لعدد من خبراء في التحكيم .. وطالبوا في تلك التصريحات من لاعبي الهلال عدم منح آداء التحكيم الكثير من الاهتمام .. والتركيز فقط في المباراة وفي كيفية الفوز على الخصم.

• إعتبر تصريحات الحكام .. هدية قيمة ولا تقدر بثمن لنجوم الهلال .. وفي هذه النقطة المهمة المطلوب من الجهاز الفني بقيادة (النقر وكندورة) توجيه اللاعبين بعدم الدخول مع طاقم التحكيم في اي نقاش جانبي وبطريقة قد تؤدي لإشهار البطاقات الملونة في وجه لاعبي الهلال.

• وسيلعب الاهلي على هذا الوتر .. بإستفزاز لاعبي الهلال .. حتي يفقد الفريق لاعبا بالطرد .. وحتي تصبح مهمة الأزرق أكثر صعوبة.

• لن أتحدث عن دور الجمهور الهلالي في لقاء اليوم .. لأن هذه المباراة خاصة بأنصار الازرق .. بتقديم الدعم المعنوي وبث الحماس في نفوس اللاعبين .. حتي يحقق الهلال المطلوب وحسم الاهلي المصري.

• المباراة لا تقبل القسمة بالنسبة للهلال .. وسيدخل الفريق من أجل الفوز فقط.

• مباراة الاتجاه الواحد.

((صمت اخير))

• نحن الهلال بنريدو جد.