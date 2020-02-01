الجحافل والفلول.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وصل الحال في المريخ لدرجة الانقسام بين الجحافل من جهة والفلول من جهة اخري

*هذا الانقسام بالطبع كان ابنا شرعيا للكيمان وتبعية الاشخاص العمياء ونسيان الكيان

*وقلناها بالطبع

*عندما يصبح الانتماء عندك لانسان

*الله يرحم الكيان

*ونحنا لسة فيها

*نقدم الكيان ونختلف بأدب واحترام

*لاجل دم احمر يجري في عروقنا كلنا

*لاجل كيان وااااحد جميعنا يضمنا

*المهم

*قرار مجلس ادارة الاتحاد العام حول جمعية المريخ العمومية المتعلقة بالنظام الاساسي هو في حقيقته رجاء لمجلس ادارة نادي المريخ علي شاكلة اخوك الصغير اديهو عشان يسكت وشيلها منو

*هذا الرجاء جاء معترفا باعترافهم بالنظام الاساسي

*ومقرا بصحة الجمعية العمومية ويريد تأكيدها في بدعة غير مسبوقة

*ولكن علي حد تعبيرهم لاجل اشياء كثيرة ولاعتبارات تتعلق بالصالح العام

*لكن الوضوح كان اجمل وبالذات نحن في دولة القانون الواجب الاحترام بدون ادني اعتبارات لاشياء اخر ونفسيات غير

*المهم

*اليوم يلتقي الاهلي بالاهلة

*ونحن لسنا مثل تركي آل شيخ نتمني فوز الاهلي فحسب

*الفريقان عربيان ياتركي

*وانتصار ايهما انتصار للعرب

*لذا نقول اللهم انصر اولاد العرب اليوم

*وانا اجزم بان الهلال سيلعب المباراة النهائية

*ايها الناس

*لاول مرة في تاريخ مراحل المريخ السنية

*يقام معسكر اعدادي وخارج العاصمة كمان

*تبارت فيه مراحل المريخ السنية مع فرق من درجات عليا واجادت

*وبرغم كل ذلك نجد ميديا المريخ تغفل ذلك وتتنافس قروباته حول ريشموند والخرطوم

*وطبعا ده كلو نتاج الانقسام بين الكيمان ونسيان الكيان

*فان كان لابد من التحزب اخي المريخي

*ابقي جحافل ماتبقي فلول

*المهم

*يقولون ان يوم الاحد سيكون حدثا مريخيا عظيما

*الله يحيينا للاحد

*ولكن السؤال

*اذا رأي مجلس ادارة الاتحاد العام عدم قانونية جمعية المريخ العمومية

*واذا كان له حق قبول او الغاء اجراءات تلك الجمعية

*لماذا لم يصدر قرارا واضحا بالغاء تلك الجمعية ومخرجاتها؟؟؟؟

*ايها الناس

*انتقلت لمثواها الاخير شقيقة الحبيب مزمل

*لها الرحمة والمغفرة وحسن العزاء للحبيب مزمل واسرته الكريمة

*ونسأل الله ان يجعل البركة في ذريتها

*ايها الناس

*المؤمن مصاب

*وقدر اصاب الحبيب معاوية الجاك نتيجة حادث حركة كان لطف الله فيه حاضرا

*واجريت للحبيب معاوية جراحة تمت بنجاح

*المؤمن مصاب يا ابا لميس

*وحمدالله الف علي السلامة

*ايها الناس

*لاتنسوا حديثي

*الهلال سيلعب المباراة النهائية

*اعملوا نجمة علي كلامي ده

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*القصة ماقصة رغيف

*القصة قصة شعب مات وجاري النزيف

*ولسه ما ظهر لينا الحريف

*تتمحركوا كدة صدقوني بنط فيها حريف

سلك كهربا

ننساك والكلب قال الجد في صف الجاز والوالد في صف البنزين والام في صف العيش والاولاد في صفوف السفارات والسفارات والسفرات يا الامارات يا عن طريق الامارات

والي لقاء

سلك