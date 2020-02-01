هلال الملايين جاهز لدحر فريق المصريين.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ الهلال والاهلي هما الجوز طمعانين في الفوز

▪︎ مدربا الفريقين يلعبان من اجل التاهل ،،،

▪︎ النقر لن نلتفت للحكم ونلعب تحت كل الظروف للتأهل

▪︎ عودة الثنائي قوة دعم كبيرة ودراج خارج الحسابات

▪︎ مدرب الاهلي :النتائج الخارجية ليست مزعجة والشناوي سيشارك

▪︎ كابتن الاهلي رعب المشجعين عادي جداً ولا يعدو كونه حالات تعصب فقط

▪︎ هذا المانشيت يسيطر على الأجواء الهلالية قبل المباراة

▪︎ اي اي معانا الشعلة معانا الضي الاهلي ناكله حي ،،

▪︎ بشة الصغير يطمئن الجماهير ويؤكد الجاهزية للعبور عبر البوابة الاهلاوية

▪︎ تفاؤل هلالي كبير من خلال مشاركات القراء عبر الميديا

▪︎ النقر يلمح قد لا نلعب المباراة بخطة واحدة ،،

▪︎ الفريقان يؤكدان صعوبة المباراة والهلال يعول على دور الجماهير

▪︎ النقر : الأنانية وسط لاعبي الهلال ليست بالأمر الخطير وعالجنا الامر ،،

▪︎ مدرب الاهلي يرفض التقليل من خط دفاعه ويرفض كشف خطته ،،

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# وصلنا تماماً لساعة الحقيقية ، ملحمة الهلال والاهلي القاهري الليلة بملعب الجوهرة الزرقاء والمعروف عند الاهلاوية بالمقبرة ، واكبر هزيمة يحققها فريق سوداني على الاهلي في البطولة كانت من الهلال بالثلاثية الشهيرة والتى لا نمل من تكرارها باستمرار ،،،

الهلال يعول على النتائج السالبة للأهلي خارج ملعبه ليس في هذه البطولة فحسب ، بل من صن داونز ليست ببعيدة وبخماسية نظيفة ،،

وبرغم ان المدرب لا ينظر للنتائج السابقة ويركز على مباراة اليوم وماهو مطلوب منه تحقيقه ، الا اننا لا يمكن تجاوز ذلك ، ونقول ما الذي يمنع الهلال من تكراره

حسنا ونحن نقوم لاستطلاع الجمهور عبر السوشيال ميديا عن اهم العناوين لمباراة اليوم ، فهالنا اولا الكم الهائل من المشاركات ، وثانيا الروح التفاؤلية لدى الجماهير ،،

والأجمل التباهي بنجوم الفريق خاصة ثنائي الهجوم واستغلال الهاشتاق للالتراس للتعبير به ،،

اي اي معانا الشعلة معانا الضي الاهلي بناكله حي ،،

وغيرها من مانشيتات الكثير ، البعض يذكر بالثلاثية الشهيرة ومقبرة الهلال ، والبعض يركز على دوافع الهلال واهتزاز الاهلي خارج ارضه وعدم تحقيق اي فوز حتى الان وغيرها من عناوين مال بعضها للإثارة والإثارة الصارخة من خلال الكثير من التدخلات هنا وهناك وتأثير الحكام والتحذير الشديد

ونحن نقول ان دور الجمهور بالفعل سيكون كبيرا من خلال حديث كابتن الفريق بشة الصغير والذي يعتقد ان في دعمه ومساندته دوره الكبير في تفوق الهلال وتحقيق الانتصار ، وأشاد بشة بعودة الثنائي الشغيل وابوعاقلة وقال بأنهما قوة دفع كبيرة للفريق ،،

النقر من جانبه يميل للفلسفة ويرفض عبارة اللعب بطريقة متوازنة ، معبرا انه لا يوجد فريق يملك من الإمكانيات ما يجعله يهاجم ويدافع بنفس القوة طيلة زمن المباراة

ويقول النقر انه لن يكشف عن خطته والطريقة التى سيلعب بها ولكنه لمح من كلامه الى انه وكما فعل في المباراة السابقة يمكن ان يلعب باكثر من طريقة او يغير الطريقة ، وطالب من الإعلاميين معرفة الطريقة من خلال المباراة غداً اليوم ومن ثم الكتابة حيث ما يريدون ،،

وكلام كثير حول أنانية لاعبي الهلال وطرح الامر من خلال المؤتمر الصحفي وقال النقر بان الامر ليس بالمزعج بحكم انه موجود حتى من النجوم الكبار حول العالم ، اللاعب قد يرى نفسه بانه يمكن ان يسجل ولكنه يفشل ، وتحدثنا مع اللاعبين اذا كان لاعب اخر في وضع افضل ونسبة التسجيل اكبر تمرر له الكرة

نتمنى ان يستفيد الهلال وبالقدر الاكبر من الفرص في هذه المباراة والحسم المبكر حتى يخرج الاهلي من دائرة الفرصتين و ان يقاتل بقوة

والاهم تحاشي الأخطاء القاتلة والتمرير الخاطيء وكذلك المخالفات في المنطقة الخطرة ،،

الفاتح النقر ركز على حكاية العوامل الخارجية التى يمكن ان تؤثر على الفريق في المباراة ، وقالها بصراحة أنكم تقصدون التحكيم ، ما لنا شغله بيه التركيز سيكون حول اللعب وتقبل قرارات الحكم لأننا نخشى من الكروت ،،

ونتمنى حقيقة ان يكون تركيز الفريق واللاعبين ككل على الكرة والهدف المنشود

وتلاحظ من خلال المؤتمر الصحفي ان كلا المدربين يطمع في الفوز كخيار اول للتأهل وسيعملان على ذلك ويشركان ابرز العناصر والنجوم الجاهزة وقلل مدرب الاهلي من مستويات دفاعه وقال بانه جاهز للمباراة ولن يكشف عن خطته وطريقته التى سيلعب بها لكنه أعلنها صراحة مؤكدا مشاركة الحارس الشناوي في المباراة بعد ان كثر الكلام حول حالته الطبية ،،

من جانبه تكاد تكون تشكيلة الهلال ظاهرة للمباراة خاصة بعد استبعاد دراج المصاب حتى الان

جمال سالم في قمة الجاهزية

وكذلك رباعي الدفاع اطهر والسمؤال والدمازين وبويا

وفي الوسط الشغيل وابوعاقلة وسليم وبشة الصغير

وفي الهجوم الشعلة والضي

والبدلاء يونس وديديه كاودو ،مؤمن عصام ،فارس ، الاباتشي ،موفق صديق واسكندر

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لحن الختام

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# قلل كابتن الاهلي حسام عاشور من التفلتات خارج الملعب وما يثار بانه لن يؤثر عليهم كلاعبين وجدوا الأمن والأمان والطمأنينة في بلدهم الثاني السودان ، وقال لا تعدو كونها نوع من التعصب من بعض الجماهير

وقال بان الاهلي فريق كبير لا يتأثر بالجماهير وسبق ان لعب كثيراً امام مثل هذه الضغوط ،،

# دور كبير ينتظر جمهور الهلال في تشجيع فريقه والمساهمة في تأهله وكذلك تفويت الفرصة على الأعداء والذين يكيدون للهلال ويريدون هلاكه ،،

# كم هي لفتة رائعة من والي الخرطوم الرياضي المطبوع الفريق عابدون وكذلك قيادات الولاية ومعتمدياتها المختلفة ووزيرة الشباب والرياضة

دعم معنوي كبير تلقاه الهلال ووعود بتحفيز للابطال في حال العبور وتحقيق التاهل ،،

نتمنى ان يكون رد فعل كل هذا إيجابيا لمصلحة الفريق

ونتمنى الا يؤثر كل هذا على تركيز اللاعبين

# مباراة حسم بحق وحقيقة في إطار الحسم والتاهل ،ولاول مرة يجد الاهلي القاهري نفسه في مرقف صعب ومحرج ومطلوب منه العبور والتاهل من خارج ارضه وقواعده وامام فريق يسعى للفوز وهو الاخر يرغب في الفوز والعبور والتاهل ،،

# بحق وحقيقة ما فاضيين للتمهيداب هذه الايام وغير مشغولين حتى بالوديات المحلية والخسائر التى تعرضوا لها ، نحن ندافع باسم السودان عن الفرص الاربعة للفرق السودانية في المشاركات الخارجية ،،

نعم لم يكن الهلال على ما يرام في هذه البطولة عاد من بعيد وأصبح طامعا وطامحا في الوصول لأقصى مدى فيها ،،

الهلال الذي وصل من قبل للنهائي لن يعجزه تكرار المشهد من جديد،،

عندما يجلب الهلال فريق بقامة الاهلي والنجم الى جوهرته الزرقاء فانه يصنع الحدث ويجب ان يحافظ على هذه المكانة ويكون مع الكبار دائماً ،،

# أقوى مواجهات ابطال افريقيا الليلة بعد حاسمة الهلال والاهلي القاهري مباراة صن داونز والوداد في صراع صدارة المجموعة والجنوب افريقي يلعبها على ارضه بأكثر من فرصة ،،

مازيمبي لتعزيز الصدارة امام زيسكو ، والزمالك في الادغال بعد التاهل في مواجهة اوجستو الانجولي ،

الترجي يحل ضيفا على شبيبة القبائل ايضا لتعزيز الصدارة ، والرجاء يستقبل فيتاكلوب

وكان مازيمبي قد حسم الصدارة وحل الزمالك ثانيا

والمجموعة الثانية معلقة بين الثلاثي النجم والاهلي القاهري والهلال

المجموعة الثالثة تاهل منها صنداونز مع الوداد ويكفيه في مواجهتهما اليوم التعادل لتعزيز صدارته

المجموعة الرابعة تصدرها الترجي وياتي بعده الرجاء ومباراة اليوم لتعزيز وضعيهما الترجي في الصدارة والرجاء الثاني ،،

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الحالة ١

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مساهمات الجمهور وأحلى العناوين للمباراة

# اي اي معانا الشعلة معانا الضي الاهلي بناكله حي ،،،مجموعة اولتراس الهلال

# الهلال بفرقته القوية يتاهب لدحر الاهلاوية ،،،،،النور مبارك

# هلال الثوار حالف الليلة ياخد التار ،،السمؤال عبدالله

# الهلال النشوان يلعب ضد خصمان الاهلي ورضوان ،،،المهل الطيب

# افريقيا ليها هلال جيبوها فرحونا يا ابطال ،،،بكري الباشا

# هووي يا اهلي ارجع ورا هلالنا ده ما بتقدرا ،،،بشرى حسن حمدان

# الهلال نازل بالتقيل للجلوس على قمة وادي النيل ،،،محمد احمد

# الهلال لدك الحصون والاهلى جسر العبور ،،،،،عثمان جار الله

# الهلال الرهيب في تحدي اولاد الخطيب ،،،قريب الله احمد على

# هلال العدالة ضد الظلم والخسارة ،،،،ود بابكر احمدانة

# هلال امدرمان يللا اسعد السودان ،،، معاوية النعمة

# هجوم صواريخ سيد البلد جاهر لكتابة التاريخ ،،،،،،عادل احمد

# هلال الملايين حالف يخلي الاهلي حالته زي الدلاقين ،،،محمد حبيب

# نصعد بس ،،،،،،،عمر حسبو

# هلالنا الجسور جاهز لملحمة العبور ،،،نيهرو يحي عكاشة ،،،

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الحالة ٢

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# في الدوري الاسباني اليوم ديربي مدريد بين الريال والاتلتكو في قمة لا تخلو من القوة والإثارة

وحسنا والمباراة تلعب الخامسة عصرا حتى نتفرغ بعدها تماماً لملحمة القرن بين هلال السودان والاهلي القاهري ،،

# قرعة كاس اسبانيا جنبت الريال وبرشلونة من مواجهة مبكرة وابعدتهما ايضا من الخطير فالنسيا قاهر برشلونة مؤخراً ،،متفاوتة للفريقين وتبقى الإثارة في حال التاهل والوصول لنصف النهائي فالاحتمالات الكبيرة ستكون حاضرة ،،