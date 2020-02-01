مواجهة الاهلي واستفزاز اعلام مصر.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دائما مانقول ان الاعلام المصري علي مختلف الوانه بارع بدرجة امتياز في استفزاز جماهيرنا والهاء انديتنا قبل كل المواجهات المصيرية مع انديتنا في جميع البطولات القارية التي تجمعنا بهم ،، حدث مع المريخ من قبل ويتكرر للمرة الثانية مع الهلال بعدما شهدنا رصد مني فاصلا دراميا ومشاهدة بالغة السوء في الفترة القصيرة التي سبقت مباراة الهلال والاهلي المصري في ٢٠٠٧ والتي انتهت حينها بفوز الفريق الازرق رصد مني بفضل قوة فريقه وتفوقه علي نادي القرن حينذاك !

بدأ الاستفزاز في هذه الايام بتلك التغريدة التي صدرت علي حساب الكابتن رصد مني احمد شوبير نجم الاهلي السابق والاعلامي المعروف وهو يشيد بقرار الاتحاد الافريقي بتعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان رصد مني جيد ممادفع ادارة الهلال علي الاحتجاج ضد تعيين طاقم التحكيم المغربي والمطالبة بتغييره ولكن كعادته دائما تجاهل الكاف احتجاج مني الهلال واكد علي قراره علي تعيين الحكم المغربي ،،

مانود قوله ان الاعلام المصري ( يفلق ويداوي ) ومن الافضل لجماهير الهلال واعلامه تجاهل كل مايصدر رصد مني من استفزاز قادم من شمال الوادي ولايتعامل معه كأنه موقف صادر من ادارة الاهلي المصري ويركز علي فريقه ولاعبيه بتقديم جرعات معنوية لهم مساء اليوم بالجوهرة الزرقاء ضد الاهلي المصري فهي مجرد رصد مني مباراة وليست حربا كما يريد ان يصورها بعض المتعصبين وسط جماهير الهلال مع امنياتنا للهلال بالفوز والتاهل لربع نهائي دوري الابطال .

** كما كان متوقعا الغت اللجنة القانونية بالاتحاد العام اعمال الجمعية العمومية بالمريخ التي كانت قداجازت في وقت رصد متي سابق النظام الاساسي الجديد للنادي والذي بموجبه قام الدكتور مدثر خيري باجراء سلسلة من التعيينات والمسميات التي ستصبح بعد قرار اللجنة القانونية مجرد حبر علي ورق لان مابني علي باطل رصد مني فهو باطل ! واعتقد ان السيد خيري قد استعجل كثيرا في تلك التعيينات ولم يستمع لكل الناصحين الذين طالبوه بالتأني وعدم الاستعجال خاصة بعد رفض المفوضية للاجراءات التي بموجبها رصد مني تم عقد تلك الجمعية العمومية ثم ظهر موقف اللجنة القانونية بالاتحاد العام الرافض ايضا لشرعية رصد مني الجمعية العمومية الهزلية ،، طبعا لانتوقع اي موقف ايجابي من جانب مجلس المريخ الذي يقوده ويحركه مدثر خيري في رصد مني التعامل باحترام مع قرار اللجنة القانونية رغم ان اللجنة القانونية اردفت قرارها بتعيين لجنة لمراجعة العضوية ومن ثم الدعوة لجمعية عمومية سليمة وشرعية لدراسة ومراجعة النظام الاساسي الجديد للنادي ،، ندعو لموقف عقلاني يراعي مصلحة المريخ واستقراره فالقضية ليست شخصية بين اللجنة القانونية ومدثر خيري !