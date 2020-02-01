إختطاف أطفال وتقطيعهم إلى اجزاء…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عثر فزع أهلي،على جثة إثنين من الأطفال،عليها آثار طعنات بالسكين، بضواحي مدينة سرف عمرة، التابعة لولاية شمال دارفور، عقب إختطافهم من مجهولين، يعتقد تبعيتهم للمليشيات المسلحة، قبل ثلاثة أيام.

وكان طفلين لم يتجاوزا عمرهم الثامنه عشر عاماً،يقودان ركشة في منطقة “سرف عمرة” التابعة لولاية شمال دارفور، تعرضا لاختطاف من قبل مجهولين يعتقد تبعيتهم للمليشيات المسلحة، قبل نحو ثلاث أيام.

وكشف مصدر شرطي تحدث ل”صوت الهامش” أن ذوي المختطفين أبلغوا الشرطة، فيما سير أهالي المنطقة فزع أهلي، لتتبع آثار الجناة .

وأشار إلى أن الفزع عثر على الطفلين مقتولين طعنا بالسكين في أطراف المدينة، وكشف أن الأجهزة الشرطية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم يجري التحري معهم لمعرفة كل الجناة.