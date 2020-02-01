العثور على أيادي جثة الفتاة نسرين آدم داخل مياه النيل….

الخليج 365:

عثرت شرطة الإنقاذ النهري بولاية الخرطوم على أيادي الفتاة القتيلة نسرين آدم داخل مياه النيل قبالة كوبري كوبر وذلك بحسب ما أورد موقع (السودان نيوز). يذكر أن القتيلة (ن. أ) قد قام بقتلها متهمان أحدهما طالب طب بالمستوى الرابع والآخر سائق بإحدى السفارات قام باستدراج الضحية نسرين وقتلها وتقطيع جسدها إلى أشلاء ووضعها في أكياس وتوزيعها في أماكن مختلفة من محلية الخرطوم. وكانت شرطة الولاية قد عثرت على رأس القتيلة في أعلى شجرة في شارع النيل وأرشدا إلى الكوبري مكان إلقائهما أطراف القتيلة إلى داخل النيل وكان ذلك قبل حوالي الأسبوعين، بينما قاما بلف الضحية الثانية (م) في أكياس وإلقاء جدثتها بمنطقة اليرموك جنوب الخرطوم وكانت شرطة الإنقاذ النهري قد بدأت بحثها داخل النيل عن أطراف القتيلة (ن) بعد اعتراف المتهمين وإرشادهما لأطراف القتيلة (ن) داخل النيل.