تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وجماعات متفلتة بأمدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت قوة الطوف الليلي بشرطة ولاية الخرطوم من السيطرة علي مجموعة متفلتة بالحارة 73 الإسكان غربي أمدرمان أثناء إثارتهم للشغب بحفل ليلي واعتراضهم قوة الشرطة وقام نظامي بإطلاق أعيرة نارية إصابت اثنين من أفراد الطوف وتبادلت معه الشرطة الأعيرة النارية وتم إسعاف مصابي الشرطة ومواطن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم وحالتهم مستقرة وتمت السيطرة علي الموقف واتخاذ اجراءات قانونية بدائرة الاختصاص. وأكدت قوات الشرطة قدرتها على بسط هيبة الدولة وانفاذ القانون وحسم كل مظاهر التفلت وتقديم المتورطين للعدالة. المادة السابقة بنزيما يمنح بنزيما يمنح ريال مدريد فوزاً ثميناً في الديربي المقالة القادمة تيتي تيتي.. بقلم سهير عبد الرحيم

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