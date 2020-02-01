بنزيما يمنح ريال مدريد فوزاً ثميناً في الديربي

الخليج 365 :

حقق ريال مدريد الانتصار بهدف دون رد، في الديربي على الجار اللدود أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا.

وسجل هدف المباراة الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 56.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس.

أول تهديد في المباراة، كان لصالح أصحاب الأرض، حيث أرسل توني كروس كرة عرضية من الجبهة اليسرى، في منطقة الجزاء لراموس الذي سدد كرة قوية مرت أعلى مرمى الحارس أوبلاك في الدقيقة 7.

وأهدر راموس فرصة أخرى لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 10، حيث مرر له كروس كرة عرضية أرضية في المنطقة، وسددها قائد ريال مدريد برعونة شديدة.

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وجاء الرد الأول من أتلتيكو مدريد، عبر فيتولو، الذي استقبل تمريرة في منقطة الجزاء، وسدد بقوة لكن الحارس كورتوا تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 18.

وأرسل ساؤول نيجويز تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر للحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 19.

وحصل أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد على فرصة ذهبية، إذ استقبل تمريرة في العمق خلف دفاع ريال مدريد، وانطلق بالكرة وسدد بقوة، لكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن لكورتوا في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الدفع بلوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور بدلا من إيسكو وتوني كروس.

وسدد فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، كرة صاروخية، تألق الحارس أوبلاك في التصدي لها في الدقيقة 46.

وعلى الجانب الآخر دفع دييجو سيموني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بتوماس ليمار بدلا من ألفارو موراتا، ثم كاراسكو بدلا من فيتولو، وأخيرًا كاميو بدلا من بارتي.