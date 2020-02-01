(60) ألف طن قمح تصل ميناء بورتسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
من المتوقع أن تصل اليوم ميناء بورتسودان باخرة تحمل (60) ألف طن من القمح من مجمل (120) ألف طن تعاقدت عليها شركة سين للغلال.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، كشفت مصادر أن الباخرة (Georgios S) ستصل ميناء بورتسودان اليوم تحمل (60) ألف طن من القمح.
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