فايلر يعلن تشكيلة الأهلي القاهري أمام الهلال السوداني

الخليج 365 :

أعلن المدير الفني للأهلي المصري ـ السويسري ـ رينيه فايلر عن التشكيلة التي سيلعب بها أمام الهلال السوداني اليوم”السبت” ضمن المرحلة السادسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلٍ من محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن.



ويكفي الأهلي المصري التعادل أو الفوز على الهلال للتأهل إلى الدوري القادم من البطولة الإفريقية.