وقفة احتجاجية حاشدة في تونس رفضا لـ”صفقة القرن” المزعومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شارك العشرات، السبت، في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس رفضا لـ”صفقة القرن” الأمريكية المزعومة.

ورفع المشاركون بالوقفة، التي دعت إلى تنظيمها جمعية “أنصار فلسطين” (غير حكومية) أمام مبنى المسرح البلدي، وسط العاصمة تونس، لافتات كتب عليها عبارات من قبيل “الأقصى في خطر”، و”فلسطين ليست للبيع”، و”لا عودة عن حق العودة”.

وفي حديث مع الأناضول، قالت النائبة عن حزب “حركة النهضة” (صاحب الأغلبية بـ54 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) لطيفة الحباشي، على هامش مشاركتها بالوقفة: “أنصار فلسطين موجودون في كامل أنحاء تونس. اليوم كل الفئات التونسية جاءت لهذا التحرك لمناصرة فلسطين أطفالا وشبابا ونساء ورجالا”.

وأضافت الحباشي: “سنبقى مناصرون لقضية الحق مهما كانت انشغالاتنا، ولن تنطلي علينا كل المخططات سواء مخططات صفقة القرن أو غيرها”.

من جهته، قال رئيس بلدية “الكرم” بالعاصمة تونس فتحي العيوني: “حضورنا اليوم تعبير عن رفضنا القاطع لما يسمى بصفقة القرن باعتبارها عملية اغتصاب جديدة للحق الفلسطيني”.

وأضاف العيوني للأناضول: “لن يتمكنوا من اغتصاب القضية الفلسطينية مجددا؛ فالشعوب استفاقت والتفت وراء شعار إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر”.

وشدد على أن “الحق الفلسطيني لا يزال متوقدا في قلوب أبناء الأمة”.

وتابع: “باعتباري رئيس لإحدى بلديات العاصمة فإننا نؤكد أنّ الدولة تنخرط في هذا النضال ضد عمليات والتطبيع والهيمنة على المنطقة وعلى الحق الفلسطيني وعلى ضمير الأمة”.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن “صفقة القرن”، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.