خالد بخيت : الهلال سيفوز على الأهلي في حالة واحدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أوضح المدرب العام لمنتخب السودان خالد بخيت أنّ الأهلي المصري عمل على نقل الضغوط إلى منافسه الهلال بذكاءٍ كبير، مقرًا بصعوبة مباراة اليوم.
وقال خالد بخيت في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ الهلال سيواجه خصمًا متمرسًا وصاحب خبراتٍ كبيرة.
وحذّر خالد بخيت الهلال من الاندفاع الدفاعي والهجومي والتهوّر، وطالب بالتوازن والحذر وعدم ارتكاب الأخطاء.
وتابع” الأهلي عمل بذكاءٍ على أنّ يجعل الهلال تحت الضغط بأشياءٍ خارج الملعب ما جعلها تتحوّل إلى اللاعبين”.
ويحتاج الهلال السوداني إلى الفوز بأيّ نتيجة على الأهلي المصري اليوم”السبت” للتأهل إلى الدور المقبل من أبطال إفريقيا.
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