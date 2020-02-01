لاعادة الاستقرار الاقتصادي.. صندوق النقد الدولي يعلن استعداده دعم السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد Dumisani H.Mahlinza المدير التنفيذى ممثل السودان فى مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي استعداد الصندوق للعمل مع محافظ بنك السودان المركزي والموظفين المعنيين بملف الصندوق بالبنك وتقديم المساعدات الفنية اللازمة للعمل سوياً نحو اعادة الاستقرار الاقتصادي لمسارة المستهدف.

جاء ذلك في رسالة تهنئة تلقاها البروفيسور بدرالدين عبدالرحيم بمناسبة تعيينه محافظاً لبنك السودان المركزي ، وخاطب المدير التنفيذي المحافظ بصفته المحافظ المناوب للسودان فى مجلس المحافظين بالصندوق ، مشيرا الي أن تعيين المحافظ جاء في وقت عصيب حيث يواجه الاقتصاد الكلي تحديات الانكماش وتفاقم معدلات التضخم .

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واشار المدير التنفيذي الي العمل في اطار المجموعة الافريقية الاولي لتناول تلك الموضوعات، موضحا استعداد الصندوق للعمل جنباً الي جنب مع بنك السودان المركزى في هذا الاطار .

وأكد المدير التنفيذي بالصندوق أنه واثق من قيادة محافظ بنك السودان الرشيدة وخبرته السابقه لاعادة الاقتصاد السودانى نحو مساره الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

الى ذلك اكد محافظ بنك السودان المركزى أن المشاورات جارية بين البنك والصندوق لارسال فريق لاعادة هيكلة بنك السودان المركزى قريباً.