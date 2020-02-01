بالصورة..ملعب الجوهرة الزرقاء يتحول لثكنة عسكرية استعدادا لمباراة الهلال والأهلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهد محيط ستاد «الجوهرة الزرقاء» في السودان، تواجد أمني مكثف استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الهلال والأهلي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الشرطة السودانية تشكيلات أمنية مكثفة حول محيط استاد الجوهرة الزرقاء تحسبا لأي مناوشات مع الجماهير الغفيرة التي من المتوقع أن تأتي إلى ملعب اللقاء قبل ساعات من انطلاقه نظرا لأهميته في تأهل الفريق السوداني.

ويسعى كل من الناديان السوداني والمصري لحجز إحدى بطاقتي المجموعة الثانية للتأهل لمنافسات دوري الثمانية التي تأهل لها بالفعل كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري من المجموعة الأولى والوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب الأفريقي من المجموعة الثالثة والرجاء البيضاوي والترجي التونسي من المجموعة الرابعة.

وستكون مباراة اليوم حاسمة للتأهل إلى ربع النهائى حيث يحتل الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النجم الساحلى المركز الثانى بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتى بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة وحيدة.