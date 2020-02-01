إليكم تشكيلة الهلال السوداني أمام الأهلي المصري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حصل”باج نيوز” على التشكيلة الرسمية التي سيلعب بها الهلال السوداني أمام نظيره الأهلي المصري ضمن المرحلة السادسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا اليوم”السبت”.
وضمت القائمة كلٍ من جمال سالم، السمؤال ميرغني، عمّار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة.
وسيقود الهجوم اللاعب كريم
ويحتاج الهلال إلى الانتصار لحسم بطاقة التأهل إلى الدوري المقبل، ويجمع في رصيده”9″ نقاط، فيما يملك الأهلي المصري”10″ نقاط في جعبته.
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