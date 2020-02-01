عباس يكشف مفاجأة مدوية من وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن “صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مفاجأة من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA” بشأن “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، قال عباس: “قررنا قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض وأبقينا الاتصالات مع وكالة الاستخبارات لمحارية الإرهاب”.

وقال: “قررنا قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض وأبقينا الاتصالات مع CIA، لأننا مؤمنون بضرورة محاربة الإرهاب المحلي والدولي، ولذلك هناك بروتوكولات بين دول كثيرة لمكافحة الإرهاب وبقيت اتصلاتنا قائمة مع الكونجرس، وخرج من الكونجرس قبل شهر أو شهرين قرارا يرفض كل قرارات وزير الخارجية مايك بومبيو حول الاستيطان من الكونغرس، وهي واقعة تحدث للمرة الأولى”.

وكشف الرئيس الفلسطيني سرا إلى وزراء الخارجية العرب: “وكالة الاستخبارات أيدته في طلباته بشأن حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية”، متهما رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم الإيمان بفكرة السلام.

وقال عباس: “نتنياهو لا يؤمن بالسلام على الرغم من أنه أكثر رئيس حكومة إسرائيلية بقى في المنصب”، متابعا: ” وجهت رسالة إلى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بأنه لن يكون هناك أي علاقة معهما بما فيها العلاقات الأمنية”.