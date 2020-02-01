نائب مصري يكشف تفاصيل اتفاق سد النهضة المزمع توقيعه نهاية فبراير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال النائب ماجد أبو الخير، عضو لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان المصري، إن “بيان الدول الثلاث المعنية بملف سد النهضة، أمس الجمعة، نتاج العديد من الاجتماعات والمباحثات برعاية أمريكية وحضور مجموعة البنك الدولي من أجل الوصول إلى شكل مناسب لآليات تشغيل السد، فضلًا عن التفاهم حول طريقة الملء والتخزين في فترات الجفاف والشح المائي”.

وتابع عضو البرلمان المصري في حديثه مع برنامج “عالم سبوتنيك” قائلًا: “هناك تعاون كبير من الجانب المصري وتفضيل للنهج الدبلوماسي في حل الخلافات، فضلًا عن أن مصر فاعل حقيقي في دعم التنمية داخل أفريقيا ما يجعلها تتفهم احتياجات إثيوبيا، وقد انتقلت المباحثات من فكرة الملء بالسنوات إلى طرق الملء، من أجل الوصول إلى شكل مرض في التنفيذ دون الالتفاف إلى عدد السنوات”.

وأضاف: “ستشمل المرحلة الأولى ملء ملياري ونصف المليار متر مكعب من المياه، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وتشمل تخزين المياه بمعدل يسمح بإنتاج الكهرباء في إثيوبيا، ثم المرحلة الثالثة وتسمى بالتخزين الكامل، وأخيرًا إدارة عملية التخزين ومراقبة استمرارية التخزين، حتى في فترات الجفاف، بما يقلل الضرر لكل الأطراف”.

وبين أبو الخير، أن تأجيل توقيع الاتفاق النهائي إلى نهاية شهر فبراير/ شباط جاء لاستكمال دراسات ملء السد على قواعد عادلة لجميع الأطراف دون وقوع أي أضرار، مؤكدًا “تمسك القاهرة بتحديد آلية فض المنازعات، بما يضمن عدم وجود مشاكل أو أضرار مائية لها في المستقبل –على حد وصفه-.