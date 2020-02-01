الحشد الشعبي يشكل طوقا أمنيا بعمق 60 كم قرب الحدود العراقية السورية

الخليج 365: شكلت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي، طوقا أمنيا بعمق 60 كم في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار قرب الحدود العراقية السورية.

وقال موقع “الحشد الشعبي”، إن قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي شكلت طوقا أمنيا عمق 60 كم في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار قرب الحدود العراقية السورية لمنع اية محاولات تسلل لفلول “داعش”.

وأضاف الموقع، “أن الحشد الشعبي قام أيضا بتعزيز نقاط الانتشار على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن أبطال الحشد يرابطون في مواقعهم لصد اية تحركات لفلول “داعش” ودرء خطرهم رغم الظروف الجوية القاسية.

وتستمر القوات الأمنية العراقية بعمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول “داعش” في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا. المادة السابقة إيران تتخذ إجراءات عاجلة لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد المقالة القادمة نائب مصري يكشف تفاصيل اتفاق سد النهضة المزمع توقيعه نهاية فبراير

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