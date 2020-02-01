إيران تتخذ إجراءات عاجلة لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن اتخاذ اجراءات استثنائية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا القاتل ومحاولة عدم انتشاره في البلاد.
ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن وزير الداخلية الإيرانية عبدالرضا رحماني فضلي، أنه “تم وضع إجراءات خاصة للحيلولة دون دخول فيروس كورونا إلى إيران”، مطالبًا المواطنين بعدم الإصغاء إلى الشائعات وأخذ الأخبار والمعلومات الخاصة بفيروس “كورونا” من الجهات المعنية والمصادر الرسمية”.
ولفت فضلي أن “فرض بعض القيود المؤقتة هو لطمأنة المواطنين الإيرانيين والحفاظ على صحتهم فقط، وهذه قضية تفوق أهميتها أي قضية أخرى”.
وعلقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلاد.
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