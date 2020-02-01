ناهد قرناص تكتب: برج الأسد

صورة أسود حديقة القرشي التي بلغ بها الهزال مبلغاً من فرط الجوع ..والتي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة خلال الاسابيع الماضية ..أثارت في نفسي شجوناً وكان لها بعداً آخر ..خاصة انني من قبيلة (البياطرة) وكدا ..وتعتبر هذه الأسود تحت مسؤوليتنا المهنية (ربما نأتي لمناقشة ذلك في مقال منفصل ..اذ اننا في العلوم البيطرية نركز على الحيوانات المستأنسة، اما المتوحشة فهي حيوانات للزينة والفرجة فقط لا غير ولا عزاء للتوازن البيئي هنا) ..الأسود نالت تعاطف الجميع حتى أصابت الغيرة بعض بني البشر ..وكتب أحدهم أمنية صريحة قائلاً: (ليتني كنت أسدا ) ..والسبب الأساسي ان هزال الأسود وجوعهم جعل شهرتهم تطبق الآفاق ..حتى زارهم فريق خاص من النمسا يدعى (المخالب الأربعة) ..والفريق أصابته صدمة عندما رأى حال الأسود السودانية على أرض الواقع.

الغيرة البشرية كانت لها مبرراتها ..اذ ان هناك بشر وصل بهم الجوع والفقر حداً لا يوصف ..لم يسمع بهم أحد ولم يفكر أحد في مد يده اليهم ..نساء السودان لا تزال نسبة مقدرة منهن يمتن في الولادة ..الكثير من أطفال الشمال لا يجدون مصل العقارب .. ..أجهزة الاكسجين في أغلب المستشفيات لا تعمل ..وياما انتهت حياة أناس وهم يلهثون بحثاً عن هواء التنفس ..هذا غير مرضى الكلى الذين يقفون الصفوف في انتظار الغسيل ..وتتعطل الماكينة ..او يدخلها ميكروب صغير ..يجد طريقه الى الجهاز نتيجة رداءة التعقيم ..المرضى الذين ينتهي أجلهم وهم في انتظار سيارة اسعاف (وكلمة اسعاف تطلق مجازا على سيارة تحتوي على صندوق خلفي بداخله نقالة ) اعتقد رؤية سيارات الاسعاف السودانية لوحدها كافية لاصابة فريق المخالب بالصدمة مرة أخرى…والكثير المثير الخطر لم تسعفنا الذاكرة ولا تسمح حدود المقال بحكايته .. الاستطراد أعلاه كله يندرج تحت بند الصحة ورداءة الخدمات ..اما اذا فتحنا ملف الجوع المسبب للهزال ..فذلك يحتاج منا الى مجلدات وكتب.

لذلك وبناءً على كل ما سبق ذكره .. فكرت جادة في تقديم طلب لفريق المخالب الأربعة لادراجي تحت مظلة رعايتهم الرحيمة ..طبعاً حتقولوا.. ان الفريق مختص فقط بالحيوانات .. (وفي الحيوانات) المتوحشة.. ويمكن كمان في المتوحشة مختصين في الأسود ..وأنا ردي جاهز في الحالة دي ..وهو ان شخصي الضعيف من برج الأسد ..مما يعني ان هناك امكانية ليس فقط لادراجي وانما سبب كافي لادراج كل منسوبي البرج تحت رعاية فريق المخالب ..!! المشكلة شنو ؟ ..لا أعتقد ان هناك أي مسوغ قانوني يمنع ذلك ..نحن منسوبو برج الأسد بكامل قوانا العقلية ..قررنا عمل خلو طرف من وزارة الصحة السوادنية .. والانضمام لمجتمع الأسود تحت رعاية المنظمات الدولية ..اعتقد الخطوة دي (ما فوكا شئ) ومن الآن نعمل الجمعية ونخاطب فريق المخالب الأربعة عشان (تبقى الصداقة قرابة) ونكسب الودين .

بالنسبة للابراج الأخرى ..نحاول نجازف ليكم طريقة ..مثل برج الجدي ..لكن الحمل والثور حيوانات مستأنسة ..يشوفوا طريقتهم مع وزارة الثروة الحيوانية ..الحوت كذلك ..ثروة سمكية ..اما ناس برج الميزان حكايتهم معقدة شوية ..فقد كتب أحد الأطباء ان (ميزان) الضغط قد تمت سرقته من الحوادث ..واللص تم القبض عليه ..لكن الشرطة تحفظت على الميزان كمعروضات وحالياً حوادث تلك المستشفى ليس بها ميزان ضغط ..لذلك يرجو ذلك الطبيب كل من مريض في طريقه للمستشفى المرور على القسم لقراءة الضغط ثم متابعة المستشفى .. وأرجو الا يتجرأ احد ويسأل لماذا يوجد ميزان ضغط واحد فقط في حوادث مستشفى كبير ؟؟ عشان ضغطنا ما يرتفع أكثر من كدا ..لكن ربما كان هذا سبباً كافياً لادراج منسوبي برج الميزان معنا تحت رعاية المخالب الأربعة ..اها ما قلتوا لي فيروس الكورونا كيف ؟؟ ذلك مقال آخر .

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صحيفة الجريدة