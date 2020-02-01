بالفيديو: عريس يفاجئ الحضور بحمل عروسته بصورة مثيرة بعد انحسار ظاهرة رقصة العروس في الاعراس السودانية

فاجأ عريس سوداني في حفل العرس بحمل عروسته بصورة مثيرة وسط الحضور وظل يتراقص بها في الوقت الذي كان فيه مغني الحفل يردد في اغنيته ( زولي دا والعريس شايلا).
واعتبر كثيرون بان حمل العريس للعروسة في الاعراس السودانية تقليعة جديدة بعد انحسار رقصة العروس المثيرة وسط الحضور التي كانت جزء من الطقوس الاعراس السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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