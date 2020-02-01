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بعثة أبطال الأولمبياد الخاص تعود من القاهرة

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التاريخ: 01-فبراير-2020

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بعثة أبطال الأولمبياد الخاص تعود من القاهرة

إستقبل المدير العام لوزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم ناظم سراج   بحسب سونا بعثة المنتخب السوداني للأولمبياد الخاص لدي وصولها مطار الخرطوم اليوم عن طريق صالة كبار الزوار بعد ان شارك السودان في فعاليات الدورة الإفريقية للاولمبياد الخاص للعام 2020م بالقاهره.

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وذلك بحضور الدكتور ياسر محمد موسي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السوداني والأستاذة سلافة البنا مدير رئيس البعثة والأستاذ عادل سليمان نائب رئيس البعثة والأستاذة مي البنا مدير المبادرات بالاولمبياد السوداني والمدربين واللاعبين الأبطال واسر ابطال الاولمبياد.

ومن جانبه أكد ناظم حرص واهتمام وزارته بأبطال الأولمبياد الخاص السوداني واعتذر لهم باسم الدولة لثلاثون عاما مضت من الظلم والإهمال وسته أشهر من عدم المعرفه بهم ووعد بالاهتمام بالاولمبياد الخاص والمساهمه مع اللجنة في حل كل الصعوبات.
وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به إدارة الأولمبياد الخاص كما قدم التهنئة لنجوم وأبطال الأولمبياد لما حققوه من إنجاز عظيم يحسب في رصيد السودانية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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