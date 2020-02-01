التاريخ: 01-فبراير-2020
5 مشاهدة
أحبطت إدارة مكافحة التهريب ولاية البحر الأحمر محاولة تهريب (467) رأس من الإبل إلى دولة مجاورة، بمنطقة (قباتيت) الحدودية، وتوقيف (8) متهمين اتخذت في مواجهتهم إجراءات قانونية وذلك بفضل الارتكازات والانتشار الكثيف لقوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر لسد كافة المنافذ التهريبية.
وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) بحسب صحيفة اليوم التالى أوضح العقيد محي الدين حسن علي مدير إدارة مكافحة التهريب البحر الأحمر أن الضبطية عبارة عن أربعة مجموعات من الإبل مايسمى (بالدبوكة) تم ضبطها بعد تخطيها المنطقة المسموح بها للرعي، وذلك بعد رصد دقيق من قبل قوات مكافحة التهريب لحركة الرعاة والمواشي في المناطق الحدودية. وتم توقيف (8) متهمين اتخذت حيالهم الإجراءات القانونية اللازمة توطئة لتقديهم للعدالة.
وأكد محي الدين أن قوات مكافحة التهريب البحر الأحمر بالمرصاد لكافة حالات التهريب بالرغم من تحايل المهربين عبر طرق وعرة لا تعبر من خلالها المركبات إلا أن قواته متواجدة بتلك المناطق لمحاربة ظاهرة التهريب، داعيا المواطنين اتباع الطرق القانونية في كافة المعاملات التجارية وعدم التلاعب بثروات البلاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب “467” رأس من الإبل إلى دولة مجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.