عقوبات رادعة في مواجهة المتهمين بعمالة الأطفال

التاريخ: 01-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة وّعدت وزارة التنمية الاجتماعية، أي جهة تتورط في عمالة الأطفال بولاية الخرطوم بمحاكمات وعقوبات رادعة تصل لحد الاتجار بالبشر. Advertisements وكشف المدير العام للوزراة، ناظم سراج ل صحيفة (مصادر)، عن تنسيق مع شرطة حماية الأسرة والطفل لتقديم أي جهة تتورط في عمالة الأطفال للمحاكمة. وأماط ناظم، اللثام عن عقوبات ستطال الجهات التي تورد المواد المخدرة التي من بينها “السيلسيون”، المستخدمة وسط المشردين، وأعلن عن خطة يعتزم مجلس الطفولة تنفيذها لحماية المشردين والأطفال من العمالة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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