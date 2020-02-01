الشرطة : شارع العرضة اتجاه واحدشرقا

التاريخ: 01-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة تناشد الشرطة الجمهور الرياضي في مباراة اليوم بين فريقي الهلال والاهلي المصري بالتحلي بالأخلاق الرياضية في مباراة اليوم وعكس الخلق السوداني الأصيل . بحسب سونا وتنوه الجمهور الى انه سيكون مسار شارع العرضه اتجاه واحد شرقا من الساعة العاشرة مساء وحتى الواحده صباحا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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