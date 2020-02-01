(الصحة) تتجه لمراقبة أسعار المستشفيات الخاصة

تتجه إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، لتكوين “صندوق” لاستقبال الشكاوى المتعلقة بأسعار الخدمات العلاجية في المستشفيات الخاصة.

وأقر مدير الادارة، د. إسماعيل صالح، في “منتدى المستهلك”، اليوم “السبت”، بحسب صحيفة مصادر بإلزامية وضع قوائم الأسعار في استقبالات المشافي الخاصة، وأوضح أن 70% من سكان الخرطوم يلجأون للعلاج في المستشفيات الخاصة.

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وكشف إسماعيل، عن وجود (4116) وحدة علاجية خاصة بولاية الخرطوم، منها (78) مستشفى خاص، وقال إنهم يعتزمون بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحديد تسعيرة لمقابلة الأطباء.

في غضون ذلك، انتقد الأمين العام لشركات التأمين، معاوية ميرغني أبشر، عدم وجود جهاز رقابي للمستشفيات الخاصة، فضلاً عن عدم التزام المستشفيات الخاصة بالعقود المبرمة مع شركات التأمين، الأمر الذي يعرضها للحرج مع المشتركين، واستهجن تفاوت أسعار العمليات بين المستشفى الخاص والآخر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)