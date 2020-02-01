الفيفا يطالب بتغيير “تاريخي” بنظام كأس الأمم الأفريقية

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بحسب موقع اسكاى نيوز إن بطولة كأس الأمم الأفريقية يجب أن تقام كل 4 سنوات بدلا من كل عامين، وحث قادة الرياضة في القارة السمراء على تحقيق هذا.

وصرح إنفانتينو بأن العائدات قد تزداد إلى ستة أضعاف إذا ما أصبحت البطولة القارية تقام كل أربع سنوات، ولابد أن تكون حدثا “ليس لأفريقيا فحسب وإنما للعالم أيضا”.

ومنذ انطلاق بطولة الأمم الأفريقية عام 1957 في السودان، حافظت على دورية إقامتها كل عامين باستثناءات قليلة للغاية.

ومن المرجح أن تحظى الفكرة بدعم أندية أوروبية لا تحب خسارة لاعبين ممن يشاركون مع منتخباتهم الوطنية في أفريقيا، لاسيما في منتصف الموسم.

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وأغرى رئيس الفيفا المسؤولين الأفارقة كذلك بأفق مشاركة أكبر في قائمة موسعة لكؤوس العالم للشباب.

كما اقترح إنفانتينو إقامة بطولة سنوية للذكور والإناث تحت 16 عاما وتحت 18 عاما، بدلا من البطولات الحالة تحت 17 عاما التي تقام كل عامين.

وجاءت تصريحات إنفانتينو في كلمة رئيسية بمؤتمر تستضيفه سلا في المغرب بشأن تطوير كرة القدم في أفريقيا، وكسر الهوة المتسعة المتمثلة في هيمنة القارة الأوروبية على اللعبة العالمية.

وقال إنفانتينو إن “هناك انطباعا بأن أفريقيا تعود إلى الوراء”، مذكرا الحضور بتنبؤ بيليه الشهير بأن منتخبا أفريقيا سيفوز بكأس العالم بحلول عام 2000، وهو ما لم يحدث، بل أنه لم يسبق أن تأهلت دولة أفريقية حتى إلى نصف نهائي المونديال.

وفي كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا عام 2018، لم تتمكن أيا من المنتخبات الأفريقية الخمسة حتى من تجاوز مرحلة المجموعات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)