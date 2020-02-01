مشاركة واسعة في نفرة نظافة الخرطوم

التاريخ: 01-فبراير-2020
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بدأت اليوم النفرة الكبرى للنظافة بولاية الخرطوم وغطت أجزاء واسعة من محليات الولاية الـ(٧)بمشاركة الأستاذة عائشة موسى عضو مجلس السيادة ووالي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد ومعتمدي المحليات والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية حيث طافوا على كل المحليات وشاركوا في أعمال الكنس وجمع النفايات ونقل التراكمات التي ظلت متواجده لفترة طويلة كما شارك في النفرة شباب لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني فيما قام العاملون في الدواوين الحكومية بنظافة الشوارع المحيطة بمواقعهم ودفعت وزارة البنى التحتية والمواصلات بكل آلياتها لنقل الأتربة والأنقاض من الشوارع الرئيسية وصيانة الطرق بالإضافة إلى تعبيد الطرق المؤدية لمحطات ضغط النفايات ومرادم الطمر النهائي ووعدت الوزارة بزيادة الآليات في الأيام القادمة بدعم من الشركات العاملة في رصف وسفلتة الطرق بتوفير معدات
وأجرت الأستاذة عائشة ووالي الخرطوم لقاءات مباشرة مع المواطنين الذين طالبوا بتوفير معدات الكنس داخل الأحياء وحاويات لحفظ النفايات إلى حين وصول عربة النفايات ومعالجة ظاهرة نبش النفايات بغرض الاستفادة من بعض محتوياتها لجهة أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تطاير وبعثرة النفايات فيما أكدت المحليات انخراطها في عمل مستمر طيلة الأيام القادمة لمعالجة السلبيات التي ظهرت في اليوم الأول وتوقع المعتمدون حدوث تحسن تدريجي مع مرور الأيام طبقاً للكميات المنقولة وزيادة الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية ونوه المعتمدون أن عدم وصول الأليات والمعدات لكل الأحياء في اليوم أمر لا يدعو للقلق بحسبان أن كل الأحياء مبرمجة بجدول زمني خلال أيام النفرة الثلاثة وقطع المعتمدون أنه في حالة عدم نقل الكميات المتراكمة في المدة المحددة للنفرة فإن المحليات ستطلب من الولاية زيادة أيام النفرة
وقال والي الخرطوم بحسب سونا إن النفرة ستخضع لمتابعة لصيقة وتقييم يومي للكميات المنقولة والبؤر التي تتكدس فيها النفايات وتعهد بتقديم دعم للمحليات حتى تتكمن من سحب النفايات من الشوارع والأحياء وقطع الوالي بأنه إذا لم تتحقق أهداف النفرة في الـ (٣) أيام فإن الولاية ستنفذ نفرة أسبوعية لعدة شهور.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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