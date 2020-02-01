“400” ميكانيكي لصيانة بصات الولاية مجاناً

التاريخ: 01-فبراير-2020 فى : أخبار 82 مشاهدة أعلن تجمع الحرفيين السودانيين اليوم السبت دفع (400) ميكانيكي من عضويته إلى شركة مواصلات ولاية الخرطوم لصيانة البصات المتعطلة بالمجان لتدخل الخدمة وتساهم فى حل أزمة المواصلات، Advertisements وأكد رئيس التجمع فى تصريح لليوم التالي أن التجمع وجه كافة منسوبيه للمشاركة في حملة إصحاح البيئة بولاية الخرطوم وتبرع بمبلغ (200) الف جنيه لحكومة الولاية مساهمة منه فى حل مشكلة النظافة. كما تبرع عضو بالاتحاد بصيانة مدرستين بأمبدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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