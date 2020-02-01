سد النهضة .. اجتماعات واشنطون تحسم الخلاف

حسمت اجتماعات واشنطن، المتعلقة بسد النهضة، العديد من البنود محل الخلاف بين الأطراف الثلاثة “إثيوبيا والسودان ومصر”، والإعلان عن الاتفاق النهائي بشأن ملء وتشغيل السد نهاية فبراير الحالي.

وأنهت الجولة الرابعة لمباحثات سد النهضة الإثيوبي بحسب صحيفة مصادر أعمالها مساء “الجمعة”، في واشنطن بمشاركة وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، والفرق الفنية، بحضور رئيس البنك الدولي، وبتنظيم وزارة الخزانة الأمريكية.

وتوصلت الأطراف إلى صياغات شبه نهائية لاتفاقيات الملء الأول والتشغيل، وتبقت بعض المسائل الفنية العالقة التي يُنتظر أن تتم معالجتها قبل نهاية شهر فبراير الحالي.

Advertisements

وأكد بيان مشترك، أن الوزراء وجهوا الفرق الفنية والقانونية بإعداد مسودة اتفاق نهائي، تتضمن الاتفاقيات المشار إليها للتوقيع النهائي عليها بنهاية فبراير ٢٠٢٠م.

وتقرر أن تلتئم الأطراف في اجتماع لاحق في واشنطن خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من فبراير، كما أُتفق على أن تواصل الفرق القانونية في الانعقاد، ريثما يتم الانتهاء من الصياغة النهائية للاتفاق الشامل.

وأشار البيان المشترك، إلى الاتفاق على إعداد آلية للتشغيل السنوي وعلى المدى الطويل لسد النهضة في الحالات الاعتيادية، وآلية تنسيق مع أحكام لحل الخلافات وتبادل المعلومات، ومعالجة مسائل التشغيل الآمن للسد واستكمال الدراسات المتبقية حول التأثيرات البيئية والاجتماعية له.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)