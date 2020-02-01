عاجل.. رسالة مهمة من حمدوك بشأن مفاوضات السلام بجوبا

السبت 1 فبراير 2020

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، حرص حكومته على دعم وإنجاح مفاوضات السلام السودانية بجوبا؛ من أجل الوصول إلى سلام شامل بالبلاد.



والتقى حمدوك اليوم السبت، مع رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك.

وقال قلواك: "إنه قدم عرضا لرئيس الوزراء السودانى عن سير عملية التفاوض والخطوات الإيجابية المحرزة بين كافة أطراف التفاوض"، مشيرا إلى تجاوز العديد من التحديات التى تواجه عملية تحقيق السلام الشامل، حيث إن مفاوضات السلام قطعت شوطا بعيدا فى مختلف المسارات.

وأكد حرص دولة جنوب السودان حكومة وشعبا على تحقيق الاستقرار بالسودان والوصول إلى سلام شامل ومستدام، مشددا على أن استقرار السودان يمثل استقرارا لجنوب السودان.