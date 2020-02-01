حمدوك يؤكد حرص الحكومة على إنجاح مفاوضات السلام بجوبا

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السبت 1 فبراير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
جدد رئيس الوزراء،عبدالله حمدوك، حرص الحكومة على دعم وإنجاح مفاوضات السلام الجارية بجوبا للوصول إلى سلام شامل بالبلاد.
والتقى حمدوك اليوم (السبت) رئيس فريق الوساطة الجنوبية و مستشار الشؤون الأمنية لرئيس دولة جنوب السودان، توت قلواك.
وقال قلواك في تصريحات صحافية قدمت تنويراً،لرئيس الوزراء عن سير عملية التفاوض والخطوات الإيجابية المحرزة بين كافة أطراف التفاوض.
واشار إلى تجاوز العديد من التحديات التي تواجه عملية تحقيق السلام الشامل، ومبشراً بأن مفاوضات السلام قطعت شوطاً بعيداً في مختلف المسارات.
وأكد قلواك حرص دولة جنوب السودان حكومة وشعباً على تحقيق الاستقرار بالسودان والوصول إلى سلام شامل ومستدام لأن في استقرار السودان استقرار لجنوب السودان.
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